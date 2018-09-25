«روحاني»: حذرنا من التدخل الأجنبي منذ بداية الأزمة السورية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تعتبر المعرفة النووية حتمية، متابعًا: «بما أننا وقعنا ضحايا للإرهاب اليوم، فسنبقى في صدارة الدول التي تجتهد من أجل مكافحة الإرهاب».

وأضاف «روحاني»، خلال كلمته بالدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران حذرت من أي تدخل أجنبي في شؤون سوريا، منذ بداية الأزمة هناك، موضحًا أنه تم التشديد على أن هذه الأزمة لا يمكن أن تُحل سوى بالحوار بين الأطراف السورية.

وذكر أن مجهودات إيران وروسيا وتركيا، بالتعاون مع الأطراف السورية، نجحت في الاضطلاع بدور إيجابي، للحد من التوترات في المنطقة، ووفق المزيد من إراقة الدماء، عبر اجتماعات الآستانة.

وبالنسبة للأزمة اليمنية، أوضح: «شهدنا كارثة إنسانية في اليمن، تسببت في تدمير البنية الأساسية للبلاد هناك، مما أدى إلى تشريد الكثير من المواطنين، فهذه الأعمال غير الإنسانية تمثل جريمة حرب، ولكن لن يمكن حلها إلا بالحوار بين الأطراف الداخلية، ودون تدخل أجنبي».

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.