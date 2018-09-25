«ماكرون» يناشد إسرائيل بوقف سياسة الأمر الواقع التي تفرضها على الفلسطينيين

تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، عن القضية الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، قائلًا: لا يمكن غض الطرف عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، «لدينا علاقة صداقة قوية مع إسرائيل لكننا نناشدها أن تضع حدًا لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها على الفلسطينيين، وتعيق عملية السلام».

وأكد أنه لا بديل للإسرائيليين والفلسطينيين عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس، مشيرًا إلى ضرورة العمل على احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون الإقليمي.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.