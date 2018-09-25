قال الرئيس البرتغالي، مارسيلو دي سوزا، إنه سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الزيارات المتبادلة الناجحة بين البلدين، لبحث عدد من القضايا الثنائية المشتركة، التي تشمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاستثمارات ومجالات أخرى.

وأضاف الرئيس البرتغالي، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أنه سيتواصل مع «السيسي» بشأن تدعيم الصداقة المشتركة والعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تشارك البلدين في كثير من وجهات نظر حول المنطقة، والعالم بأسره.

وذكر أن مصر هي مفتاح المنطقة، وتتمتع بأهمية كبيرة على مستوى العالم، وكذلك البرتغال عضو في الاتحاد الأوروبي وعضو بمنظمة الدول الناطقة بالبرتغالية، لذلك سيعمل على توطيد العلاقات بين البلدين مستقبلًا، خلال لقائه المرتقب مع الرئيس السيسي.

وواصل: «أنا واثق أن اجتماعي مع السيسي سيزيد من علاقتنا وسيدعم عددًا من النقاط المشتركة بيننا، حول عدد من القضايا على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجها العالم».