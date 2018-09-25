حبس السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني لمدة 20 يوما

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صدر حكم -في وقت متأخر من أمس الاثنين- بحبس السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني لمدة 20 يوما، وذلك عقب القبض عليه فور مغادرته السجن.

وذكرت وسائل إعلام، أن «نافالتي» كان قد أنهى للتو حكم السجن 30 يوما بتهمة تنظيم فعاليات عامة بدون تصريح، وتم إلقاء القبض عليه مجددا لاتهامه بتهمة مماثلة.

وكان «نافالني» قد طالب أنصاره خلال الأسابيع الماضية بتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد بواقع 5 أعوام على الأقل.

وتعد خطط إصلاح المعاشات، التي قدمها حزب روسيا الموحدة الحاكم، محل خلاف واسع.

وكان الحزب الشيوعي، ثاني أكبر حزب سياسي بروسيا، قد نظم مظاهرات ضد الإصلاحات المقترحة.