نهاية محتملة لمسلسل Greys Anatomy بعد رحيل بطلته في 2020

منذ 2005 تعلقت أذهان محبي الدراما الأجنبية بهذه السلسلة التي لم تتوقف حتى الآن، وينتظر محبيها بدء الموسم رقم 15 من Grey's Anatomy الخميس المقبل.

ولكن إيلين بومبيو بطلة العرض الذي يصور معظمه داخل جدران مستشفى سياتل جريس، التي شهدت الكثير من الأحداث المأساوية والعاطفية على مدار السنوات والأجزاء الماضية، تحمل أخبارا مفاجئة لمحبي العرض التلفزيوني.

أعلنت بومبيو أن عقدها الذي تعتبر بموجبه أغلى ممثلة في تاريخ الدراما التلفزيونية ينتهي مع الجزء رقم 16 للسلسلة، ولم تحدد حتى الآن موقفها من تجديده، ما يعني أن عام 2020 قد يشهد نهاية المسلسل أو نهاية عهدها كبطلة له.

وفي حوار مع مجلة ENTERTAINMENT WEEKLY، أنها ليست مستعدة الآن للإعلان الرسمي عن مصير المسلسل، وهي أمر ستقرره مع الكاتبة شوندا رايمز، ولكنها تشعر أنه لم تعد هناك قصصا أخرى يمكن تقديمها للمشاهدين، ولكنها تشعر أن النهاية قريبة.

وألمحت بومبيو إلى أنها متحمسة الآن لتقديم عروض أخرى، خاصة وأنها تبحث عن بعض التغيير في حياتها المهنية والشخصية، وتحتاج أيضا لتمضية مزيد من الوقت مع أبنائها بالتزامن مع كبر سنهم، مؤكدة أنها لا تستطيع الاختفاء أثناء مرورهم بمرحلة المراهقة، لذا فقد حان وقت التغيير.

وتحدث بطلة جريز أناتومي في حوارها عن الوقت الذي أمضته في سبيل الحفاظ على هذا العرض، وكيف أعطته من طاقتها ووقتها وحبها واهتمامها، ومازالت تحارب حتى اليوم في سبيل المسلسل ونجاحه خاصة أنها عملت كمنتجة ومخرج لبعض أجزائه، ونظرا لاعتنائها الشديد بالمسلسل وتفاصيله وحرصها على استمرار نجاحه مما يسحب من طاقها وجهدها سيفرض عليها قريبا الانتهاء منه.