السيسي يشارك بعشاء عمل ينظمه مركز الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، بعشاء عمل نظمه أعضاء مركز الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال «السيسي»، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، إن مصر نفذت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي وعملت على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا أن محور تنمية قناة السويس منطقة واعدة أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن مصر كانت تعاني من أزمة في قطاع الطاقة لكنها تغلبت عليها، متابعًا أنه اعتبارًا من أبريل المقبل، سيتحقق للدولة فائض من الغاز الطبيعي.

وذكر الرئيس السيسي، أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون بوابة لنفاذ الصادرات لأسواق إفريقيا وأوروبا.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة مصرية أمريكية في نيويورك، لبحث تعزيز العلاقات ومستجدات القضايا الإقليمية، على هامش فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.