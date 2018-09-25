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«البنك الدولي»: أزمة سيولة طاحنة وانهيار اقتصادي في غزة

القاهرة - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 11:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 11:09 ص

كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن أن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو.

وأوضح البنك، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن هذا أسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر. ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة، الذين يغلب عليهم الشباب، إلى أكثر من 70%.

وسيتم تقديم أحدث تقرير للبنك الدولي إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة في نيويورك في 27 سبتمبر، وهو اجتماع على مستوى السياسات يعقد مرتين كل عام لتقديم المساعدة الإنمائية إلى الشعب الفلسطيني.


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