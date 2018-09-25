أوجسبورج يوقف انتصارات بايرن ميونخ ويتعادل معه في البوندسليجا

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أوقف فريق أوجسبورج مسلسل انتصارات مضيفه بايرن ميونخ وتعادل معه 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) والتي شهدت أيضا فوز فيردر بريمن على هيرتا برلين 3 / 1 و هوفنهايم على هانوفر 3 / 1 وفرايبورج على شالكه 1 / صفر.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله آريين روبين في الدقيقة 48 وتعادل أوجسبورج بهدف سجله فيليكس جويتزه في الدقيقة 86.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب ، كما رفع أوجسبورج رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

وقبل هذه المباراة فاز بايرن ميونخ بالمباريات الأربع التي خاضها في الدوري، بالإضافة إلى مباراة في كأس ألمانيا وأخرى في دوري أبطال أوروبا .

في المقابل حقق فريق أوجسبورج تعادله الثاني في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فيردر بريمن على ضيفه هيرتا برلين 3 / 1

وسجل أهداف فيردر بريمن مارتن هارنيك في الدقيقة 11 وميلوس فيلكوفيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وماكس كروز من ركلة جزاء في الدقيقة 66واسحاق بلفوضيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف هيرتا برلين جافايرو ديلروسون في الدقيقة 53.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد هيرتا برلين عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة، فاز هوفنهايم على هانوفر 3 / 1.

وسجل أهداف هوفنهايم جوشوا برينت وبافيل كاديرابيك في الدقيقتين 20 و49 ، فيما سجل هدف هانوفر نيكلاس فولكروج في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد هانوفر عند نقطتين في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فرايبورج على شالكه 1 / صفر.

ويدين فرايبورج بالفضل في هذا الفوز للاعبه فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 52.

ورفع فرايبورج رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع ويظل فريق شالكه بلا نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.