ضبط المتهمين بالسطو على مصنع وسرقته تحت تهديد السلاح في المينا

تمكنت مديرية أمن المنيا، من ضبط مرتكبي واقعة السطو على أحد المصانع بمنطقة الصناعية بالمنيا وسرقة خزينة بداخلها مبلغ مالي باستخدام أسلحة نارية.

تبلغ لمركز شرطة المنيا من "محمد.ن.م"، صاحب مصنع "كربونات الكالسيوم"، بالمنطقة الصناعية بدائرة المركز بتلقي اتصالا هاتفيا من أمن المصنع خاصته بدخول مجهولين إلى المصنع وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبالانتقال والفحص وسؤال اثنين من المكلفين بحراسة المصنع قالا إنه أثناء تواجدهما داخل المصنع فوجئا بـ5 أشخاص مجهولين يحمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وتهديدهم وتكبيلهم وسرقة خزينة مالية من إحدى الغرف بها 290 ألف جنيه وفروا هاربين.

ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات، توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بالمنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "حامد.ع.أ"، 22 عاما خفير خصوصي، و"دياب.أ.ر"، 20 عاما، خفير حراسة بالمنطقة الصناعية، و"مصطفى.ج.ع"، 26 عاما، عامل، و"تامر.م.ع"، 16 عاما، عامل، وآخرين هاربين "محددين"، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة المتهم الأول مبلغ مالي، ودراجة نارية "تروسيكل".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأن المبلغ المالي جزء من متحصلات الواقعة، موضحين أن باقي المبلغ المالي والأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحوزة باقي المتهمين الهاربين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين.