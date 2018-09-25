«الرئاسة»: «السيسي» شهد عدة لقاءات دبلوماسية هامة في نيويورك

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عدة لقاءات دبلوماسية وثنائية هامة مع قادة الدول فضلاَ عن اللقاءات متعددة الأطراف خلال اليومين الماضيين بنيويورك.

وأضاف متحدث «الرئاسة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن جميع اللقاءات شهدت إشادة كبيرة بما حققته مصر خلال الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية ومكافحة الإرهاب، متابعًا: «الجميع يعلم ما تم تحقيقه من ضبط الحدود وعمليات الهجرة غير الشرعية فمنذ 2016 لم تسجل حالة واحدة».

وأشار إلى لقاء «السيسي» مع مجموعة من قادة الدول لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية بين بلادهم وبين مصر، موضحًا أن مصر استطاعت خفض معدل التضخم وعجز الموازنة التي أعطت مؤشرات إصلاح اقتصادي كبير ما أدى إلى تشجيع الاستثمارات.

ويشارك الرئيس السيسي، على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العامة الـ«73» للأمم المتحدة في نيويورك، تكريما للذكرى 100 لميلاد الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.