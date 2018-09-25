مقتل عضوة في منظمة حقوقية بالبصرة العراقية

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أعلن مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، مقتل عضوة بارزة في منظمة "الود لحقوق الانسان" بمدينة البصرة /550 كيلومترا جنوب بغداد/.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة فتحوا نيران أسلحتهم عصر اليوم على الدكتورة سعاد العلي عضوة منظمة الود لحقوق الإنسان بالقرب من وسط البصرة".

وأشار إلى أنه "تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة من يقف وراءه".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفاسدين.