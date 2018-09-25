فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الاثنين.

وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات:

احتفاء بـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة «بوشكاش»

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في العالم، قائلًا: «محمد صلاح حقق إنجازًا كبيرًا».

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن محمد صلاح مثالًا للاعب الخلوق والطموح الذي سعى خلف هدفه ورفع اسم بلده مصر في العالم، متابعًا: «صلاح يستحق يكون نمبر وان».

وأوضح أن منافسة «صلاح» للاعبي العالم على لقب أفضل لاعب يعد إنجازًا للكرة المصرية، فلم يقتصر طموحه من لاعب سافر إلى أوروبا للالتحاق بنادي ليفربول فقط، بل سعى واجتهد ليصبح من المنافسين على أفضل لاعب في العالم، معقبًا: «لما نروح لندن بيقولو مو صلاح مصر هناك معروفة بصلاح».



استمرار متابعة نشاط «السيسي» في نيويورك

ركزت معظم البرامج على متابعة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، واللقاءات التي يقوم بعقدها على هامش مشاركته بالدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فتعليقًا على لقاء «السيسي» مع «ترامب»، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن هناك أكثر من بعد للعلاقات المصرية الأمريكية، واصفًا إياها بانها أصبحت طيبة خاصة بعد استئناف المساعدات العسكرية مرة أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مناورات النجم الساطع لها دلالات كبيرة جدًا بشأن التعاون العسكري بين البلدين، متابعًا أنه على مستوى العلاقات الاقتصادية، تعد أمريكا أكبر طرف خارجي مستثمر في مصر.

وذكر أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية بصدد أن تشهد مرحلة جديدة الفترة المقبلة، وذلك بعد فرضها رسوم إضافية على واردات الصين لها، معقبًا بأنه الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يعطي فرصة كبيرة للمنتجات المصرية وبالأخص في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة داخل السوق الأمريكي.



ومن جانبه، قال دكتور أشرف سنجر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى دور مصر كحليف قوي مع الدول الإفريقية والصين، بالإضافة للتوسعات الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، ، أن الإدارة الأمريكية وضعت مصر على خريطة جديدة للعلاقات في المنطقة، والوجود المصري في واشنطن مختلف عن ما سبق، موضحًا أن أمريكا أدركت أهمية مصر كحليف قوى في المنطقة يستطيع تعزيز التواجد الأمريكي.



وزيرة الصحة تكشف سبب تواجدها ضمن الوفد المشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سبب تواجدها ضمن الوفد المصري المشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، إن فترة الولاية الثانية للرئيس السيسي، تركز على بناء الإنسان المصري، والصحة والتعليم تأتي على رأس الأولويات، لذلك كان لابد من تواجد الوزارة، لعقد تعاقدات مع الشركات الأجنبية التي تدعم مصر لعلاج فيروس سي أو انتاج الأمصال واللقاحات.

وأوضحت أن إنتاج الأمصال واللقاحات من أهم ما يشغل القيادة السياسية، مضيفة: «هناك مشاركتان للوزارة أمام مجموعة الـ77+الصين، من خلال إلقاء كلمة عن الأمراض غير السارية، والسل، بالنيابة عن المجموعة، والكلمة الثانية عن خبرة مصر وتجربتها في تلك الأمراض».



«الخارجية الأمريكية» تجدد حرص الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، إن موضوع مكافحة الإرهاب من الموضوعات المهمة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تركز عليها خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن أمريكا تقود التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض على فضائية «DMC»،أن أمريكا تهتم بمكافحة تمويل الإرهاب، ولديها علاقات عميقة مع دول الشرق الأوسط في عدة برامج متعلقة بهذا الشأن، موضحة أن هناك مراكز أمريكية في الخليج لوقف تمويل الإرهاب.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق السلام في فلسطين، متابعة أن هناك وفدًا من البيت الأبيض قام بنقاشات مثمرة لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين.



محافظ أسيوط ينفي تنكره خلال تفقده للمستشفى العام

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، حقيقة تنكره خلال تفقده المستشفى العام، مرتديًا «جلباب» و«شبشب»، قائلًا إن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة.

وأضاف خلال لمداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن نشر تلك الشائعة يدل على أن تواجد المسؤول في الشارع لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع والكشف عن المشكلات يحلق حالة من الجدل.

وتابع أن تلك الشائعة تشير أيضًا إلى أن تواجد المسؤولين في الشارع يضايق البعض، لكنه يتعامل مع الخبر على أنه يبث حالة من الخوف لدى المخالفين، ويجعلهم يعيدون التفكير قبل ارتكابهم المخالفات.



