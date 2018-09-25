«بيرتسيف» يستكمل إجراءات انضمامه إلى فريق الكرة الطائرة بالأهلي

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استكمل الروسي سيرجي بيرتسيف، المنضم لرجال الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إجراءات انضمامه إلى المارد الأحمر، وذلك لتدعيم الفريق الفائز بالثلاثية في الموسم الماضي.

ووقع بيرتسيف، اليوم الإثنين، على عقود الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف الأهلي، ليشارك مع رجال طائرة خلال الموسم الجديد.

وأنهى اللاعب إجراءات التعاقد معه، بعد أن خضع للكشف الطبي، وشارك في عدد من التدريبات على مدار الأيام الماضية.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام للفريق في حضور وكيله، أحمد جمال، فيما يخضع لبرنامج بدني لتجهيزه للمشاركة خلال الفترة القادمة.

وأغلق بذلك الأهلي قائمة الكرة الطائرة بشكل نهائي، ولن يقوم بأي تعاقدات أخرى حتي نهاية الموسم.