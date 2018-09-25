دراسة: نسبة محدودة فقط من الألمان تهتم بتلقي تدريب تكميلي

كشفت دراسة حديثة أن المواطنين في ألمانيا نادرا ما يهتمون بتلقي تدريبا تكميليا.

وبحسب «أطلس التدريب التكميلي لعام 2018» بألمانيا، فإن واحدا فقط من ثمانية أشخاص تزيد أعمارهم على 25 عاما اشتركوا في تدريب تكميلي عام أو مهني خلال عام 2015.

وذكرت مؤسسة برتلسمان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يمثل 12.2% من المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 25 عاما، ويعني ذلك

وجود اتجاه تنازلي إلى حد ما في هذا الأمر مقارنة بعام 2012، التي بلغت النسبة خلاله 12.6%.

وبحسب المنظمة، فمن اللافت للنظر في الدراسة أن نسبة الأشخاص الذي يتلقون تدريبا تكميليا بين محدودي المهارات تبلغ 5.6%.

وأكدت المؤسسة الألمانية أنه هناك حاجة لاتخاذ إجراء في مواجهة ذلك.