كشف هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، حقيقة وصية الفقيد بالتبرع بـ18 مليون جنيه من ثورته لصالح مستشفى «57357»، قائلًا إن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، المذاع عبر فضائية «الرافدين»، أمس الاثنين، أن الوصية لم تُفتح حتى الآن، موضحًا أن فتحها يتطلب استخراج شهادة الوفاة، وإجراءات استخراجها لم تنته بعد.

وتداولت أنباء على صفحات السوشيال ميديا، حول وصية الفنان الراحل جميل راتب، بالتبرع بثروة قيمتها 18 مليون جنيه لصالح مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال.

وتوفي الفنان جميل راتب، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض في سنواته الأخيرة، وشُيع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الظهر في ذات اليوم من جامع الأزهر.