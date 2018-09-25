الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 4:47 ص القاهرة القاهرة 25.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. مدير أعمال جميل راتب يكشف حقيقة تبرعه بثروته لمستشفى «57357»

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 3:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 3:43 ص

كشف هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، حقيقة وصية الفقيد بالتبرع بـ18 مليون جنيه من ثورته لصالح مستشفى «57357»، قائلًا إن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، المذاع عبر فضائية «الرافدين»، أمس الاثنين، أن الوصية لم تُفتح حتى الآن، موضحًا أن فتحها يتطلب استخراج شهادة الوفاة، وإجراءات استخراجها لم تنته بعد.

وتداولت أنباء على صفحات السوشيال ميديا، حول وصية الفنان الراحل جميل راتب، بالتبرع بثروة قيمتها 18 مليون جنيه لصالح مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال.

وتوفي الفنان جميل راتب، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض في سنواته الأخيرة، وشُيع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الظهر في ذات اليوم من جامع الأزهر.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك