الأمين المساعد للجامعة العربية: هناك شبه إجماع على إنشاء محكمة عدل عربية

قال الدكتور عبد اللطيف عبيد، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "إن تعديل ميثاق الجامعة مطلب قديم ولا تزال لجان التعديل تعمل عليه بشيء من البطء"، متمنيا أن يكون التعديل المنتظر يجعل من جامعة الدول العربية منظمة إقليمية عربية عصرية.

وأضاف "عبيد"، في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أنه من المأمول أن يجعل التعديل الجامعة شبيه بالاتحاد الإفريقي الذي طور ميثاقه، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ذاكرا أن مطلب إنشاء محكمة عدل عربية وإنشاء قوى عسكرية لفض المنازعات مطلب شبه جماعي بين الدول العربية الأعضاء.

وأوضح مساعد أمين جامعة الدول العربية، أن سلطة الدول الأعضاء أعلى من سلطة الأمين العام الدكتور أحمد أبو الغيط، قائلا: "الأمين العام ليس له سلطات خاصة"، مؤكدا أن الجامعة ليست الأمانة العامة أو الأمين أو ما يطلق عليه الجهاز التنفيذي ولكن هناك أيضا مجالس الجامعة ممثلة في مندوبي الدول ووزراء الخارجية والملوك والرؤساء.