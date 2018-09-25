في سابقة هي الأولى من نوعها أردنيًا، أصبحت الطبيبة إسراء الطوالبة، أول مدير لمستشفى حكومي.

«الطوالبة»، التي عملت طبيبة شرعية، عينت اليوم، مديرًا لمستشفى الأمير فيصل الحكومي بالأردن، كأول امرأة تصل لهذا المنصب في الأردن.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني، رحبت بتعيين الطوالبة كأول طبيبة بالأردن تتقلد هذا المنصب، بعد أن كانت تشغل منصب النائب فيها.

وبحسب ما أعلنته الجمعية، فإن نسبة النساء من إجمالي الموظفين في وزارتي التربية والتعليم والصحة 56%، أي ما يعادل 24% من إجمالي الموظفين، كما يمثلن 7% من مجمل موظفي الفئة العليا، ويشكلن 42% من مدراء المديريات، و25% من رؤساء الأقسام، و 20% من رؤساء الشُعب، و46% من الموظفين.