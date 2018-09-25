وصول ترامب إلى مقر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

تأخر «ترامب» عن حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ورئيس الإكوادور يلقي الكلمة الرابعة مكانه

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إلى مقر انعقاد الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وكان ترامب قد تأخر عن الحضور للجمعية العامة؛ لإلقاء بيانه، حيث كان من المقرر حسب جدول الكلمات الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة، إلقاء «ترامب» للكلمة الرابعة، في قائمة المتحدثين، إلا أنه بعد تأخره ألقى رئيس الإكوادور، لينين مورينو، الكلمة الرابعة بدلًا من «ترامب».

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.