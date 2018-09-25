المتحدث باسم البرلمان ينفي تورط رئيس لجنة فى قضية رشوة

نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ما ردده النائب السابق محمد أنور السادات بشأن اتهام أحد رؤساء اللجان في البرلمان في قضية رشوة.

ووصف " حسب الله " فى بيان له، هذا الاتهام وقال إنه كلام مرسل ولا أساس له من الصحة مؤكدا انه لم ترد للمجلس اَي طلبات لرفع الحصانة.

وقال حسب الله ان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال يحترم الدستور والقانون، مؤكدا لأنه إذا وردت طلبات بهذا الشكل سيعمل رئيس المجلس اللائحة ويحيلها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد أن مجلس النواب ورئيسه وجميع قياداته وأعضائه لايتسترون على أي وقائع فساد والجميع حريص على أعمال الدستور ولائحة البرلمان.