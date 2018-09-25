ولاية المنستير بتونس تعلق الدراسة تحسبا لحدوث فيضانات

أعلنت السلطات المحلية بولاية المنستير على الساحل التونسي، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة ومنع الأنشطة البحرية تحسبًا لحدوث فيضانات في الجهة مشابهة لما حدث في ولاية نابل يوم السبت الماضي.

وتوقعت مصالح الرصد الجوي، حدوث تقلبات في الطقس بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء، مع هطول أمطار غزيرة، وذلك بعد يومين من حدوث فيضانات في ولاية نابل تسببت في حالات وفاة ودمار في البنية التحتية.

وقررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة عقب اجتماع لها اليوم في المنستير /200 كم جنوب شرق العاصمة/، تعليق الدراسة بكامل المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني بالولاية ليوم واحد غدًا الأربعاء مع إمكانية تعميمها على باقي المعتمديات.

كما قررت اللجنة منع البحارة ومراكب النقل السياحي من الإبحار، بدايةً من مساء اليوم، وإلى بعد غد الخميس، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات بمقر الولاية لمتابعة التقلبات الجوية.