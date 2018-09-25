«ماكرون»: رفع حجم المساعدات الإنمائية والقروض بنسبة 40%

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، إنه يجب العمل على جعل الاهتمام بالتعليم والصحة قضية عالمية كبرى، مشيرًا إلى نجاح بلاده في جمع 5.2 مليارات دولار لدعم التعليم في العالم.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، «هناك 275 مليون طفل لا يحصلون على تعليم غالبيتهم في إفريقيا، و700 مليون طفل هم ضحايا الكوارث».

وذكر أن هناك 783 مليون إنسان بالعالم يعيشون تحت خط الفقر، لذلك قرر رفع حجم المساعدات الإنمائية والقروض بنسبة 40%، مشيرًا أيضًا إلى ضرورة التعاون الدولي والعمل على حل الأسباب الحقيقية لقضية الهجرة، وتوفير آليات قانونية لها.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.