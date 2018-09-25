محمد يوسف يشرف على مقر بعثة الأهلي في لبنان

حرص محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على كافة إجراءات تسكين أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور وصولها إلى مقر إقامتها في لبنان.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى بيروت صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة النجمة اللبناني في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال المحدد لها الخميس المقبل. (طالع التفاصيل)

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة، او التعادل الإيجابي لضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.