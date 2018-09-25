«ماكرون»: العمل على وقف أعمال العنف والتحرش ضد النساء مسئوليتنا

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، للعمل على القضاء على اللامساواة بين الرجال والنساء وبين البلدان.

وقال الرئيس الفرنسي، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، إن أكثر من مليار امرأة لا يحميهن القانون، مشيرًا إلى ضرورة المساواة بين الرجال والنساء في الأجور خاصة في المناطق الريفية.

وتابع: «علينا العمل على تقليص أوجه اللامساواة بين بلداننا»، مؤكدًا: «مسؤوليتنا العمل على وقف أعمال العنف والتحرش ضد النساء».

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.