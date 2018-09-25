أعرب حلمى طولان، المدير الفنى الجديد لفريق الاتحاد السكندري، عن سعادته بعد قرار تعيينه مديرًا فنيًا لزعيم الثغر، كونه أحد الأندية الجماهيرية الكبيرة في الدوري المصري.

وأكد طولان في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أنه سعيد بالتواجد على رأس الإدارة الفنية للاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن النادي يملك مجلس إدارة محترف بقيادة محمد مصيلحي يساعد أى مدرب على النجاح.

وأضاف طولان أنه لديه حماس كبير وشغف للتدريب في الاتحاد السكندري ، وهي محطة مهمة لي على المستوى المهني، وأشكر إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي على إحترافية المفاوضات والتي لم تستغرق سوى 10 دقائق بعد تلاقي الرغبات بيننا.

وأكمل طولان حديثه: "علينا العمل بجماعية، حتى نحقق الانتصارات في المرحلة المقبلة ويتمكن الفريق من إستعادة عافيته ، أعلم مدى شعبية النادي الكبيرة وأملك معلومات كافية عن الفريق، خاصة وأن هناك 7 لاعبين من قوام الفريق تدربوا معي في بعض الأندية".

وعن بداية مشواره مع الفريق، قال طولان : " متفاءل بالمرحلة المقبلة بعدما لمست الرغبة الشديدة من جانب مسئولي النادى، خاصة محمد مصيلحي في تحقيق النجاح، تحدثت مع اللاعبين وأوصلت لهم أن كرة القدم تعتمد على التحديات والروح القتالية والعمل الجاد".

وكشف طولان في نهاية تصريحاته، عن اتصاله هاتفيا بـ محمد عمر المدير الفني الذى رحل مؤخرًا عن قيادة الاتحاد، وطلب منه التواجد في المران ولكن الأخير اعتذر بسبب ارتباطه بالظهور في احد البرامج الرياضية، قبل أن يعده بحضور المران عقب عودته من القاهرة.

وناشد طولان جماهير الإتحاد السكندرى بضرورة مساندة الفريق، والصبر علي اللاعبين وعدم استعجالهم، خاصة وان وجود الجماهير ضرورى لتحفيز اللاعبين ومساندتهم وليس احباطهم، مؤكدا ان جماهير الاتحاد معروف عنها عشقها لفريقها ودائما هي السند الحقيقي للاعبين

كانت إدارة النادى السكندري اعلنت عن تعيين حلمى طولان مديرا فنيا للفريق الاول بالنادي خلفا لمحمد عمر الذى اعتذر عن الاستمرار في قيادة زعيم الثغر بعد الخسارة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة في الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى الممتاز