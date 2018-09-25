الرئيس الإيراني: لم أطلب الاجتماع مع «ترامب»

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن حكومته لم تطلب أبدا عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن مثل هذا اللقاء يكون "مفيدًا أو مناسبًا" في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح «روحاني» لشبكة "سى إن إن" الإخبارية، اليوم الثلاثاء "لا في هذا العام ولا في العام الماضي، لم يحدث مطلقًا أن طلبنا عقد اجتماع مع رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف، أنه تلقى في العام الماضي ثمانية طلبات من واشنطن لعقد اجتماع لكنه رفضها.

كان ترامب قد صرح بإنه هو الذي رفض عقد لقاء مع رئيس إيران، على الرغم من الطلبات الواردة من طهران.