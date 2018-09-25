تسليم 109 محضر سداد لأراضى المراشدة بـ«قنا»

سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمد حلمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اليوم الثلاثاء، 109 محضر سداد مقدم الأراضي المخصصة لأهالي المراشدة كمنحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى أعلن عنها خلال زيارته لمحافظة قنا فى مايو 2017.

وحضر مراسم التسليم، اللواء محمد عويضة رئيس جهاز المخابرات العامة لجنوب الصعيد، واللواء محمود حمزة مساعد مدير أمن قنا والعقيد أحمد على ممثل مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم اليوم تسليم 272.5، فدان كمرحلة أولى من إجمالي المساحة التى خصصها السيد رئيس الجمهورية لأهالي المراشدة والتى تبلغ 2445 فدان، مشيراً إلى إنه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تخصيص الأرض تعاونت المحافظة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتضامن الاجتماعى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرية أمن قنا وبدأت فى إجراءات تحديد المساحات وتقسيمها وإعداد الخرائط المساحية الخاصة بها.

وجهزت المحافظة الترع الخاصة بأراضي الرى السطحي، وصولا إلى إجراء القرعة العلنية التي تمت في مايو الماضي لتوزيع قطع الأراضي على عدد 978 من المستحقين من أهالي المراشدة، بواقع 2.5 فدان لكل مستحق أعقبها تسليم المستحقين خطابات التخصيص للقطع الخاصة بهم في يونيو الماضي.

وأوصى اللواء محمد حلمى المزارعين، من تسلموا أراضيهم بضرورة الجدية فى استصلاحها وزراعتها وضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها بين الهيئة والمستفيدين، لافتا إلى أنه سوف يتم تسليم العقود النهائية للمزارعين الذين سيقوموا بالبدء في الزراعة خلال ستة أشهر.