العاهل الأردني: حل الدولتين هو المسار الوحيد لإنهاء الأزمة الفلسطينية

قال العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني، إن الطريق لا يزال طويلًا من أجل توفير فرص أفضل للسلام على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدور العملي الجماعي، يمكنه وحده، أن ينهي الأزمة الرئيسة في المنطقة العربية، والمتمثلة في القضية الفلسطينية.

وأضاف العاهل الأدرني، خلال كلمته في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كل قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقر بحق الشعب الفلسطيني، في تحقيق مستقبل أفضل من الكرامة والأمل، متابعًا: «وهو ما يسير في طريق حل الدولتين، وهو المسار السليم والوحيد لسلام دائم».

وأوضح، أن مسار حل الدولتين القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، هو فقط الوحيد الذي يمكنه أن يلبي تطلعات الجانبية، وأن يضع نهاية للصراع العربي الإسرائيلي.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.