ارتفاع حصيلة قتلى عبارة بحيرة فيكتوريا في تنزانيا إلى 228 شخصا

ذكر مسؤول اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى العبارة التي انقلبت في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا، قد ارتفعت إلى 228 شخصًا، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه السلطات إعادة العبارة لوضعها الطبيعي.

وقالت جينيستا مهاجاما، الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون الوطني: "بعد وضع العبارة على جانبها، يبدو أنه ليس هناك مزيدًا من الجثث بداخلها".

ومن جانبه، قال الجنرال فينانس مابيو، قائد قوات الدفاع، إنه يتوقع إعادة العبارة إلى وضعها القائم في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وأضاف: "تمكنا من رفعها وهي الآن على جانبها. نحن نقوم بتركيب المزيد من الأكياس العائمة على جانبها وسنقوم بملئها بالهواء، أملًا في أن تساعد في إعادة السفينة إلى وضعها الطبيعي".

وتظهر التحقيقات الأولية أن العبارة، المصممة لتحمل على متنها 100 راكب، كانت تحمل أكثر من 300 راكب، عندما غرقت على بحيرة فيكتوريا في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.