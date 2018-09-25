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«ماكرون»: الوضع الراهن في ليبيا يتيح للميليشيات ضرب محاولات الاستقرار

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 7:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 7:41 م

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، إن الوضع الراهن في ليبيا يتيح للميليشيات والمهربين ضرب محاولات الاستقرار والاستمرار في زعزعة أمن المواطنين.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه على الأطراف الليبية احترام الاتفاق الذي وقعوه في باريس بإجراء الانتخابات.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.


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