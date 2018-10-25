«ريان أير» الأيرلندية تنفي توظيف أشخاص بطرق غير قانونية في ألمانيا

نفت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان أير"، اليوم الخميس، اتهامها بتوظيف مئات العمال المؤقتين بطريقة غير قانونية في ألمانيا.

وبحسب عضو البرلمان الألماني، "باسكال مايسير"، فإن 700 من بين 1000 مضيف جوي يعملون لدى "ريان أير" في ألمانيا متعاقدون مع شركتين مقرهما في أيرلندا، وهو ما يتناقض مع القانون الألماني.

من ناحيته، قال "روبن كايل" مدير الاتصالات في "ريان أير"، إن هذه الاتهامات غير حقيقية، مضيفًا أن الشركة وموفري خدماتها يعملون وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي بالكامل.

يذكر أن الشركتين محل الشكوى هما "كرو لينك أيرلندا" و"وورك فورس إنترناشيونال كونتراكتورز" موجودتان في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقال "مايسير" عضو البرلمان الألمان عن حزب "داي لينكه" اليساري المتشدد إن هذه الشركات ليست مخولة لتوفير عمال متعاقدين لشركات أخرى.

كانت "ريان أير" قد واجهت خلال الشهور الأخيرة سلسلة من الإضرابات العمالية في عدد من الدول الأوروبية. وتدعو النقابات العمالية إلى تطبيق قوانين العمل الوطنية على عمال كل فرع في أي دولة من دول أوروبا، بدلا من تطبيق قوانين العمل الأيرلندية على جميع موظفي "ريان أير".