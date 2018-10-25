ميتشيل يقود يوتا جاز للفوز على روكتس في دوري السلة الأمريكي

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سجل دونوفان ميتشيل 38 نقطة ليقود فريقه يوتا جاز للفوز على هيوستن روكتس 100 / 89 فجر اليوم الخميس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وشهدت المباراة إصابة جيمس هاردن في أوتار الركبة.

وتوجه هاردن إلى غرفة خلع الملابس في منتصف الربع الثالث ولم يعد. وكان هاردن غاب عن سبع مباريات لفريقه في الموسم الماضي، بسبب شد من الدرجة الثانية في أوتار الركبة وقال إن هذه الإصابة ليست مثل الإصابة السابقة.

وبخروج هاردن من المباراة تمكن فريق يوتا جاز من السيطرة على الملعب واستطاع تحقيق الفوز.

وسجل هاردن 29 نقطة كما سجل كاميلو أنتوني 22 نقطة لفريق روكتس.

وفي بقية المباريات فاز بروكلين نتس على كليفلاند كافالييرز 102 / 86 وأتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 111 / 104 وميامي هيت على نيويورك نيكس 110 / 87 وتورنتو رابترز على مينيسوتا تمبرولفرز 112 / 105.

كما فاز شيكاغو بولز على شارلوت هورنيتس 112 / 110 وإنديانا بيسرز على سان أنطونيو سبيرز 116 /96 وميلواكي بكس على فيلادفيا سفنتي سيكسرز 123 / 108 وساكرامنتو كينجز على ممفيس جريزليس 97 / 92 ولوس أنجليس ليكرز على فينيكس صنز 131 / 113 وجولدن ستيت واريورز على واشنطن ويزاردز 144 / 122.