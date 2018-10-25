أثار تعرى عارضة مجلة «بلاى بوى» الأمريكية داخل مسجد فى تركيا جدلا واسعا، بعد أن سبق تعريها فى مصر داخل معبد الكرنك فى الأقصر وسجنت بسبب هذا الفعل.

وتسببت العارضة ماريسا بابن المشهورة بالتعرى فى الأماكن الأثرية والمقدسة بموجة من الجدل والغضب بعد التعرى فى مسجد «آيا صوفيا» فى تركيا، حيث ظهرت وهى ترفع ملابسها وتتعرى.

ونشرت صحيفة ميرور البريطانية صور العارضة، مؤكدة أنها سجنت فى مصر من قبل، بعد تعريها داخل معبد الكرنك فى الأقصر.

وأرادت ماريسا ضم تركيا إلى قائمة مغامراتها، بحسب «ميرور»، التى أشارت إلى أنها سافرت إليها مع المصور الأسترالى، جيسى ووكر، وقررت أخذ صورة عارية فى مسجد «آيا صوفيا» والذى كان كاتدرائية سابقًا قبل أن تتحول إلى مسجد على يد محمد الفاتح، ومن ثم إلى متحف دينى، ذلك المكان الذى بالإضافة إلى قدسيته يعد من أبرز معالم العمارة البيزنطية.

فبعد شراء عباءة سوداء وارتداء الحجاب، دخلت ماريسا ومصورها المسجد، وقررت رفع ملابسها وتعرية المنطقة الحساسة، هذا وقد انتقدت ماريسا الإجراءات الأمنية المكثفة فى المسجد.

ونقلت الصحيفة، عن ماريسا قولها إن صورتها داخل المسجد لم تكن مرضية بالكامل ولم تشعر بروح المغامرة حينها، لذا قررت العارضة استكمال الجلسة بصور أكثر جرأة.

ولتحقيق ذلك، أخذت صورة وهى عارية تمامًا على سطح أحد المبانى المطلة على المسجد، وأشارت إلى أن علاقاتها فى إسطنبول ساعدت فى إنجاز مهمة جلسة التصوير.

ويجدر بالذكر أن العارضة كانت تعتزم التقاط صور أخرى فى منطقة «كبادوكيا»، ولكن تم إلغاء الخطة نظرًا لتزايد التواجد الأمنى، كما أشارت إلى اعتقادها بأن السلطات علمت بتواجدها مع مصورها فى تركيا، حيث لاحظت محاولة تضييق الخناق عليهما لمنعهما من التقاط صور غير لائقة.