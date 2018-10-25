غارات إسرائيلية على غزة ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع

ليبرمان: لا مفر من المواجهة مع «حماس».. ونتنياهو: علاقاتنا بعدد من الدول العربية آخذة فى التنامى



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أمس، أن طيرانه الحربى قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة «حماس» الفلسطينية وذلك ردا على إطلاق صاروخ على جنوب اسرائيل من قطاع غزة. جاء ذلك فيما صرح وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان بأنه لا مفر من المواجهة مع «حماس».

وقال جيش الاحتلال، فى بيان، إن الطيران استهدف «ثمانية مواقع عسكرية فى ثلاث قواعد لحماس»، مؤكدا أن الهجمات تأتى بعد إطلاق صاروخ على إسرائيل من غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبها، نفت حركة «حماس» وقوفها وراء أى من عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة واتهمت عناصر «غير مسئولة» بالسعى إلى تقويض جهود الهدنة مع إسرائيل التى تقوم بها مصر والأمم المتحدة. لكن جيش الاحتلال أكد فى بيانه أنه يحمل حماس مسئولية «كل الحوادث التى تصدر عن قطاع غزة»، مؤكدا استعداده «لمجموعة واسعة من السيناريوهات».

من جانبه، قال وزير الدفاع الاسرائيلى أفيجدور ليبرمان إن المواجهة مع حركة حماس «لا مفر منها»، نظرا لإصرار قادتها على مطلب «رفع الحصار عن قطاع غزة».

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لوكالة «معا» الفلسطينية إن اجتماعات الوفد الأمنى المصرى مع الفصائل الفلسطينية بحثت 3 ملفات هى المصالحة الفلسطينية والتهدئة طويلة الأمد، فضلا عن عملية استكمال إعادة الاعمار.

ويواصل الوفد الأمنى المصرى جهوده ما بين رام الله وتل أبيب وغزة فى محاولة منه لتحقيق هدوء طويل الأمد فى القطاع.

من ناحية أخرى، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن علاقات إسرائيل بعدد من الدول العربية آخذة فى التنامى.