وزير التنمية المحلية يشدد على متابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أهمية متابعة الوزارة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظات في كافة القطاعات ودفع عجلة تنفيذ المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ وحل المشاكل التي تواجهها لسرعة الانتهاء من تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع العاملين بالوزارة؛ لبحث تفعيل دور المتابعة الميدانية فيما يخص كافة المشروعات الموجودة على أرض المحافظات وتذليل المعوقات التي تواجه تلك المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام لجنة تضم كافة قطاعات الوزارة بجولات على المحافظات لمتابعة تلك المشروعات وكذا عدد من الملفات الخدمية المرتبطة بالمواطن بصورة يومية بالمحافظات وعلى رأسها النظافة والمخلفات والطرق ومشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة.