انطلاق بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة

تنطلق اليوم الخميس، بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة، والتي تقام فاعليتها حتى 28 أكتوبر الجاري، بالصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي.

وتقام الاحتفالية في الخامسة والنصف مساء بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وسكرتير الاتحاد الافريقي، الموريشي ساهير، بجانب هشام التهامي رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة وعدد من مسؤولي الرياضة المصرية واتحادات اللعبة.

ومن جانبه أكد هشام التهامي، انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة لخروجها بشكل مشرف يليق باسم مصر ورفع رايتها في المحافل الدولية، خاصةً وأن البطولة تضم 30 دولة.

وكانت 30 دولة قد أكدت مشاركتها في البطولة بواقع 179 لاعبًا ولاعبة، فيما تشارك مصر بـ79 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ29 دولة الأخرى.