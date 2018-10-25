أنصار الله الحوثية تحقق مع 18 صحفيا وتعتقل اثنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الخميس، 20 صحفيا وإعلاميا يمنيا خلال مشاركتهم في فعالية أقيمت في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية إن الحوثيين اعتقلوا الصحفيين والإعلاميين خلال مشاركتهم بفعالية حول مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام اليمنية بصنعاء.

ونظمت هذه الفعالية من قبل مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وأكدت المصادر أنه تم الإفراج عن 18 شخصا من المعتقلين بعد التحقيق معهم فيما أبقت الجماعة اثنين من الصحفيين قيد الاعتقال.

وأشارت المصادر إلى أن سبب اعتقال الصحفيين هو "إقامة الفعالية دون الحصول على تصريح مسبق من الجماعة".

ويفرض الحوثيون رقابة شديدة على جميع المؤسسات الإعلامية في العاصمة صنعاء، وسبق أن أغلقت العديد من المكاتب والمؤسسات الإعلامية من قبلهم.

وتتهم الحكومة اليمنية وعدد من المنظمات الدولية المسلحين الحوثيين، بـ"اعتقال عدد كبير من الصحفيين والمناهضين للجماعة وارتكاب انتهاكات بحقهم".