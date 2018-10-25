«إفريقية النواب»: من مصلحة «أهل الشر» حدوث خلاف بين مصر والسودان

قالت النائبة مي محمود، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن العلاقات الطيبة بين مصر والسودان، هي نتيجة لجان مشتركة تم وضعها من أجل عمل مشروعات تنموية بين البلدين، متابعة أن العلاقات القائمة على مصالح مشتركة هي علاقات ناجحة.



وأضافت خلال لقائها مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أنه من مصلحة أهل الشر أن يكون هناك خلاف بين مصر والسودان، مستطردة أنه ينبغي أن تكون هناك علاقات وطيدة بين الدولتين لصد محاولات هؤلاء.



وأوضحت أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره السوداني، اليوم الخميس، بما يشمله من توقيع العديد من الاتفاقيات، وأبرزها مشروع ربط السكة الحديد، يساهم في كسر جبال الجليد بين البلدين.



وأشارت إلى التقارب في الثقافات بين الشعبين المصري والسوداني، فتاريخ العلاقات السودانية المصرية يشير إلى وحدة الدولتين، مستطردة أنه مع إبعاد المؤامرات الخارجية من السهل تحقيق التعاون الفعال بين البلدين.



ووصل سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، أمس الأربعاء إلى العاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة الوفد المصري، المشارك في الاجتماع الوزاري الذي يعقد تحضيرًا للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتي من المقرر أن تعقد بحضور الرئيسين المصري والسوداني، اليوم الخميس.



