«العناني» يستقبل رئيس «التراث السعودية» في الأقصر

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والتراث السعودية، أثناء زيارته للمناطق والمواقع الأثرية في مدينة الأقصر، اليوم الخميس، وذلك على هامش زيارته إلى مصر لحضور المؤتمر الدولي للطيران والرياضات الجوية.

وأشارت وزارة الآثار، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى تضمن الزيارة منطقة آثار وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، وبوابة وادي الملوك، ومقبرة الملك توت عنخ آمون، ثم مقبرة الملكة نفرتاي.

وحرص الأمير علي زيارة بيت عالم الآثار البريطاني كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون وتمثالي ممنون بمعبد الملك أمنحت الثالث وقرية حسن فتحي.

ومن ناحية أخرى، بحث وزير الآثار، مع الأمير سلطان بن سلمان، سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري في إطار تفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الآثار وهيئة التراث السعودية في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني عام ٢٠١٦ بالشكل الذي تحقق به أهدافها لتنمية وتطوير العمل الأثري في البلدين.

ويضم البروتوكول العديد من البنود المتعلقة بالمجالات الأثرية ذات الاهتمام المشترك والتي تساهم في الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للعاملين بوزارة الآثار والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية على حد سواء، إضافة إلى تشجيع الطرفين على إقامة المحاضرات والندوات العالمية وورش العمل ذات العلاقة بمجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.