فرضت عدد من الأحداث والقضايا نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأربعاء.



وفيما يلي نستعرض أبرز ما تناولته هذه البرامج:



البابا تواضروس يعلق على واقعة دير السلطان



أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن امتنانه لوزارة الخارجية على جهودها في الإفراج عن راهب كنيسة دير السلطان في القدس، الذي احتجزته الشرطة الإسرائيلية صباح الأربعاء.



وقال البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، «نحن نتابع القضية ونقيم صلوات من أجل الكنيسة الإثيوبية، ولا نحب أن يكون هناك أي شيء يعكر العلاقات بيننا، ونثق في قدرة الله على حل هذه المشكلة».



وأشار إلى امتلاك الكنيسة الأرثوذكسية مستندات واضحة تؤكد أحقيتها في ملكية دير السلطان بالقدس، لكن الأمور عندما تأخذ منحى سياسي قد تخرج عن نطاق العقل، مضيفًا أن الدير يقيم به راهب مصري واحد ويحتمل الكثير هناك.





من جانبه، قال الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، تعليقًا على اعتداء الشرطة الإسرائيلية على رهبان كنيسة الأقباط، إن هذا هو المعتاد من الحكومة والشرطة الإسرائيلية التي دأبت على محاولة تغيير هوية الأماكن المقدسة في القدس القديمة.



وأضاف أن أزمة دير السلطان تحتاج إلى الجهود الدولية لإنهائها، خاصة وأن الخطة الإسرائيلية تتضمن ترميم الدير ثم تسليمه على طبق من ذهب إلى الإثيوبيين، معقبًا: «ندافع عن أرض مصرية وعربية وقبطية، وكمصريين لن نفرط في جزء صغير من أراضينا».







«حماية المنافسة» يحذر «أوبر وكريم» من الاندماج



علق أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ما تردد حول دمج شركتي أوبر وكريم، قائلًا إنه هذا الأمر يؤثر على المنافسة في السوق المصري، وأن والجهاز لديه اختصاص أصيل بالتدخل وفقًا للقانون، مشيرًا إلى مراسلة الجهاز للشركتين، وإحداهما لم تنكر الأمر.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن اندماج الشركتين يعد نوعًا من أنواع الاحتكار، وإذا وقع لن تتمكن أي شركة من الالتحاق بالسوق، فضلًا عن احتكار السائقين وتقليل الحوافز الممنوحة لهم.







12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تنتظر قمة بين «السيسي» و«البشير»



قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، أبو بكر الصديق، إن اللقاء الذي جمع سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، مع نظيره السوداني، تناول كل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، في كل المجالات، خاصة مشروعات الربط الكهربائي، والسكة الحديد.



وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، أن القمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ستشمل مناقشة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والبرامج التنفيذية، بنحو 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم.







أمطار على أغلب الأنحاء الخميس والجمعة



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ستبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، موضحًا أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على كل أغلب أنحاء الجمهورية، تختلف شدتها من منطقة لأخرى، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc».







السيسي يشهد احتفالا بانتصارات أكتوبر.. ويشكر «الجسمي»



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلًا فنيًا بمناسبة الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر، نظمته وزارتي الشباب والرياضة والثقافة بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وقدم المطرب أحمد فهمي، الحفل الفني الذي أحياه نخبة من النجوم أبرزهم الفنان مدحت صالح، والمطرب التونسي صابر الرباعي، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي، والمطرب اللبناني وائل جسار.



وجه «السيسي»، تحية شكر وتقدير للفنان حسين الجسمي، ولدولة الإمارات العربية، قائلًا: «يا أستاذ حسين، أنا بشكرك، كنت مستني فرصة أشوفك وأقول لك كتر خيرك».







زيادة سكانية «مرعبة»



وصف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، معدلات الزيادة السكانية في مصر، بـ«المرعبة بكل المقاييس»، قائلًا إن كل 15 ثانية يولد طفل جديد في مصر، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون مولود كل عام، وهو ما يمثل تعداد دول كاملة.



وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك تعاونًا بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، من أجل التكفل بملف الزيادة السكانية، موضحًا أنه تم عمل دراسات على المحافظات الأكثر إنجابًا، من أجل معرفة أسباب هذه الزيادة، لمعالجتها فيما بعد.



