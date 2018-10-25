محكمة أوروبية: إيطاليا انتهكت حقوق زعيم مافيا سابق قبيل وفاته

قضت محكمة أوروبية اليوم الخميس بأن إيطاليا قد انتهكت حقوق زعيم مافيا شهير عندما أبقته قيد نظام سجن قاس في الأشهر التي سبقت وفاته.

وتوفي برناردو بروفنزانو في جناح السجن بمستشفى في ميلانو عام 2016 عن عمر 83 عاما، بعد سنوات من تدهور صحته.

وكان قد تم القبض عليه في عام 2006 بعدما ظل هاربا لمدة 43 عاما، وبدأ قضاء عدة أحكام بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بجرائم تشمل القتل الجماعي والقتل العمد المتعدد وتهريب المخدرات والخطف.

وخضع بروفنزانو لنظام سجن خاص يهدف إلى منع قادة المافيا من الاستمرار في تنظيم شبكاتهم الإجرامية من السجن ، مع فرض قيود على الزيارات ومشتريات الأغذية والأنشطة.

وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن احتجاز بروفنزانو المستمر لم ينتهك حقوقه وأنه تلقى رعاية طبية متخصصة.

وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية بشدة بحلول مارس 2014 وما تردد حول أنه كان بالكاد قادرا على التعبير عن نفسه، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت إنه من الواضح أن المحكمة في روما أولت الاعتبار اللازم لمواصلة النظام الخاص للسجن في تلك المرحلة.

لكنها قالت اليوم إنه نظرا لظروف بروفنزانو الخطيرة بشكل متزايد، كان ينبغي أن يقدم وزير العدل الإيطالي "أسبابا تفصيلية وقهرية بشكل متزايد" عندما قام بتجديد النظام الخاص مرة أخرى في مارس 2016، قبل أشهر من وفاة بروفنزانو.

ورفضت المحكمة الأمر بتعويض لنجل بروفنزانو، الذي واصل القضية بعد وفاة والده.