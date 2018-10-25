5 أرقام تاريخية لصلاح في فوز ليفربول العريض على النجم الأحمر

واصل محمد صلاح جناح المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ بالملاعب الأوروبية ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على النجم الأحمر، بتسجيله لهدفين، في المباراة التي أنتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.(تابع التفاصيل)

وتستعرض الشروق أبرز الأرقام التي حققها محمد صلاح عقب مباراة النجم الأحمر بدوري الأبطال:

1- صلاح وصل للهدف الـ15 بدوري أبطال أوروبا، ليتخطى الفرنسي زين الدين زيدان، والألماني ميروسلاف كلوزه، والظاهرة البرازيلية رونالدو بالتشامبيونز.(تابع التفاصيل).

2- وصل محمد صلاح للهدف الـ50 مع ليفربول في 65 مباراة لعبها بجميع المسابقات.(تابع التفاصيل).

3- صلاح ينهى سلسلة صيامه عن التهديف بأخر خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا بتسجيله لهدفين بمرمي النجم الأحمر.

4- نجم الريدز أصبح ثاني لاعب بتاريخ ليفربول ينجح في الوصول لـ50 هدف مع الفريق، في أقل من 80 مباراة بعدما حقق هذا الرقم من قبل الإسباني فيرناندو توريس ولكن بعدد مشاركات أكبر من صلاح بواقع 72 مشاركة.

5- صلاح يصل للمركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخين لليفربول بدوري أبطال أوروبا ليعادل عدد أهداف تيري مكديرموت، وديرى كاوت نجوم ليفربول السابقين أصحاب الـ12 هدف مع الريدز بالتشامبيونزليج.