تركيا: لا ننوي إحالة قضية خاشقجي لمحكمة دولية

أعلن وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، عن أن بلاده لا تنوي إحالة القضية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى محكمة دولية لكنها ستقدم معلومات في حالة إجراء تحقيق دولي.

وقال «أوغلو» في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن تركيا قدمت معلومات لبعض الأطراف التي سعت إلى مزيد من المعلومات، وفقا لما نقلته «رويترز».

وأعلن النائب العام السعودي، في وقت سابق اليوم عن أن المشتبه بهم في قضية مقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة، وذلك، بناء على معلومات وردت الرياض من الجانب التركي.