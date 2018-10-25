روسيا: مستعدون لتقديم إرهابيي حوادث الأسلحة الكيميائية للاتحاد الأوروبي

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الخميس، أن روسيا على استعداد لتقديم قائمة بأسماء الإرهابيين الضالعين بحوادث استخدام أسلحة كيميائية في سوريا للاتحاد الأوروبي.

وقال "تشيجوف"، في لقاء أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "هذه الآليات تفترض اتخاذ قرار العقوبات بشكل سريع ضد المخالفين، ولكن القائمة، كما يقال (قائمة العقوبات) ما زالت فارغة إلى هذا اليوم، ولا أستبعد أن أحدًا ما يريد أن يملأها من اللحظة الأولى".

وأضاف: "في كل الأحوال نستطيع المساعدة، ومن المرجح أن لدى الأجهزة المعنية لدينا أسماء منسقي هؤلاء الإرهابيين في سوريا، بما في ذلك قادة الخوذ البيضاء، الضالعون بالفعل في حوادث متعلقة بالأسلحة الكيميائية، ويمكننا المساعدة في إملاء هذه القائمة".

وأجاب "تشيجوف" على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بمثل هذه المعلومات بقوله: "لم أتلق مثل هذه الإشارات حتى الآن".

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في 15 أكتوبر الجاري، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على الآلية الجديدة لفرض عقوبات بسبب انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وكان مصدر رفيع المستوى في هياكل الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في وقت سابق، أن الآلية الجديدة يمكن أن تستهدف الأفراد والكيانات القانونية، بغض النظر عن بلدانهم، كما ستسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير بخصوص إنشاء واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك حول المساعدة الفنية والمالية.