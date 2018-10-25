أغلقت البورصات المحلية والعربية، اليوم، على تباين متأثرة بالهبوط الحاد الذي ضرب الأسواق الأمريكية أمس الأربعاء، وأنهى egx 30 تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.68% ليغلق عند 13023.73 نقطة، ليفقد المؤشر 11.8% منذ بداية العام، بفعل موجات البيع التي تشهدها الأسواق العالمية.

وهبط مؤشر "داو جونز" الأمريكي أمس بنسبة 2.4% ليفقد جميع مكاسب عام 2018، كما تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 4% مسجلاً أسوأ هبوط يومي في 7 سنوات، وانخفض "S&P 500" بأكثر من 3% مسجلاً ثاني أسوأ هبوط يومي في 8 أشهر.

على العكس اختتمت أسواق السعودية والكويت التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.30% و0.37% على التوالي، بينما شهدت بورصة دبي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.06%.

ولفتت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة "ثري واي"، إلى انخفاض قيمة الأسهم في جلسة اليوم، لتفتتح التعاملات اليوم على حال "إقفال المراكز الهامشية" لدى العملاء الأفراد، ما أدى إلى تزايد العمليات البيعية وهبوط السوق إلى مستوى 13000 نقطة وسط مخاوف وترقب من أداء البورصات العالمية خلال نهاية الأسبوع.

وقالت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي بشركة الحورية لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض البورصة الأمريكية له أثر كبير على أداء نظيرتها المصرية، موضحة أن أداء سوق المال المحلية خلال الأسبوع الحالي كان منخفضا نتيجة المشاكل التي يتعرض لها سهم "جلوبال تليكوم" بعد رفض عرض الاستحواذ على أصول شركة "إتش سي"، حيث انخفض السهم من 7.80 جنيه إلى 2.70 جنيه على مدار الـ4 شهور الماضية وخروج معظم المتعاملين الأفراد عليه.

ولفت أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، أن جلسة اليوم شهدت شراء من قبل الأجانب ومبيعات من قبل المصريين والعرب.