سيف عيسى يتعرض يصاب بقطع في الرباط الصليبي

تعرض سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، إلى للاصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقطع في الغضروف، وذلك عقب عودته من بطولة الجائزة الكبرى.

وجاءت اصابة عيسى، إثر عودته من مدينة مانشستر، وتتويجه بالميدالية البرونزية ضمن منافسات – 80 كجم بالبطولة، التي أقيمت خلال الفترة من 19 و حتى 21 أكتوبر.(طالع التفاصيل)

و يعد عيسى هو اللاعب المصري الوحيد الذي فاز بـ ٤ ميداليات ببطولات الجائزة الكبرى و نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو، حيث توج عيسى بفضية نهائي الجائزة الكبرى ٢٠١٦، و فضية بطولة الجائزة الكبرى بالمغرب ٢٠١٧، و برونزية الجائزة الكبرى تايوان G4 التي أقيمت سبتمبر الماضي، ثم برونزية الجائزة الكبرى مانشستر.