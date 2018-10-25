قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك حرفية عالية في صناعة الأثاث، لكنها ما زالت غير قادرة على استغلال هذه الحرفية إلى منظومة صناعية وتجارية ناجحة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عالم بلا حدود»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الأربعاء، أن تجميع ورش الأثاث في مكان واحد وإمدادها بالخبراء والإمكانيات والمعدات الحديثة وربطها بالصناعات الصغيرة المكملة لها، يساهم بشكل كبير في إنجاح المنظومة.



وأشار إلى تقدم الغرفة بهذا المقترح إلى وزارة الإسكان قبل أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء، ورحب بالفكرة وسعى إلى تخصيص جزءًا من مدينة 15 مايو لإنشاء مدينة للأثاث، متابعًا أنه جاري مناقشة فعاليات إقامة هذا التجمع الصناعي بشكل صحيح.



وأوضح أن «ندرة بعض أنواع الأخشاب المستوردة أدى إلى ارتفاع سعرها، لذلك نحاول الدخول في عقر أماكن الخامات ونقل الاستثمار فيها لمصر، فنحن لدينا حاليًا عمق إفريقي جيد، يمكننا من استغلال الغابات الإفريقية لتوريد الأخشاب إلى منها مقابل تصدير الأثاث جاهز لهذه الدول».



