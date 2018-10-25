الأردن يحذر مواطنيه من السيول الشديدة حتى صباح الجمعة

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قال مدير التنبؤات الجوية بالأرصاد الأردنية، رائد رافد آل خطاب، إن الأمطار التي شهدتها البلاد تفاوت شدتها بين محافظة وأخرى، وكانت غزيرة في بعض المناطق وأسفرت عن تكون السيول.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «العربية»، مساء الخميس، أن فرص تشكل السيول مستمرة خلال ساعات الليل وحتى صباح الجمعة، موضحًا أن هطول الأمطار سيتوقف عقب ظهر الجمعة.

وطالب المواطنين بالالتزام بالتنبؤات الجوية وأخذ الحيطة، مضيفًا أن الأمطار ستكون متقطعة لكنها ستكون غزيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن وفاة 10 أشخاص معظمهم من الأطفال جراء السيول التي تجتاح منطقة البحر الميت، وإنقاذ 21 شخصًا آخرين كانوا عالقين بالمنطقة.

وتستمر عمليات الإنقاذ لحافلة مدرسية كانت تقل 44 طالبًا ومعلمًا، جرفتها السيول.

واستدعى الدفاع المدني، فرق غطس من البحرية الملكية وطائرات سلاح الجو للمساعدة في عمليات البحث.