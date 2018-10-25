جريفيث: جولة مباحثات سلام جديدة تجمع فرقاء اليمن قبل نهاية العام

باكستان تقترح الوساطة بين الحوثيين والتحالف العربي.. والمتمردون اليمنيون يعتقلون 20 صحفيا في صنعاء



كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الخميس، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية و المتمردين الحوثيين في أوروبا قبل نهاية العام الجاري.

ورجح جريفيث خلال مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر المقبل، فى جنيف أوفيينا.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في فيينا في سبتمبر الماضي، قد فشلت بسبب امتناع الحوثي عن الحضور، حيث أعلن جريفيث في 8 سبتمبر الماضي، انتهاء مباحثات جنيف إثر عدم حضور وفد الحوثيين، قائلًا إنه أجرى مشاورات مثمرة مع الوفد الحكومي اليمني.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن فى حينها أنه بذل الكثير من الجهد لإقناع وفد الحوثيين بالقدوم إلى جنيف، موضحا أنه وضع العديد من التدابير لذلك، لكن كل المساعي تكللت بالفشل.

وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع أطراف النزاع في اليمن إلى طاولة المفاوضات، بحثًا عن حل سياسي ينهي الحرب، لكن جهودها لم تحقق اختراقًا حتى الآن.

فى سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عزم بلاده على الوساطة بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدًا سعي إسلام آباد لتوحيد صف الدول الإسلامية.

ونقل موقع قناة "جيوز نيوز" الباكستانية عن خان قوله: "نسعى جاهدين للعمل كوسيط لحل أزمة اليمن"، لافتًا إلى أنه سيسعى إلى توحيد صف الدول المسلمة، فضًلا عن لعب دور "الوسيط" في حل نزاعاتها.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني أكد في لقاء مع قناة "الإخبارية السعودية" الرسمية، الشهر الماضي، أن "بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا لإنهاء أزمة اليمن، إذا طلب منها ذلك، فضًلا عن جهد أساسي لتقريب وجهات النظر في الشرق الأوسط المتصارع"، على حد قوله.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليًا)، هشام شرف عبد الله ترحيب الجماعة بأي مبادرة تسهم في انهاء الحرب على اليمن، غير أنه أشار إلى أن أحدا لم يتواصل معهم بشأن تلك الوساطة، لافتًا إلى أنهم سيتواصلون مع الجانب الباكستاني.

إلى ذلك، اعتقل المتمردين الحوثيين، 20 صحفيًا في صنعاء من بينهم نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر، أثناء إقامتهم لندوة صحفية حول خطاب الكراهية في الإعلام، وفقًا لصحيفة المشهد اليمني.

وقالت مصادر محلية إن عناصر من الحوثيين اقتحموا فندق مقر إقامة الندوة وقاموا باحتجاز المشاركين فيها، وأبرزهم طاهر، الذي يعد من أبرز الكتاب والمفكرين اليمنيين، حيث تم نقلهم إلى مكان مجهول.