فتح: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة راسخة غير قابلة للتصرف

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة راسخة غير قابلة للتصرف أو النقصان أو التحويل من دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس إلى كيان مسخ تحت السيطرة الإسرائيلية، وفقا لرؤية الاحتلال.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي اليوم الخميس: "إننا لن نقبل بأنصاف الحلول ولا يمكن أن نقبل بحلول إنقاذية تنتقص من حقنا، نتيجة لصعوبة الظروف الراهنة، ولا يمكن لنا أن نتفاوض على مبدأ حقوقنا كافة وتحديدا في القدس عاصمة دولة فلسطين أو على مبدأ تعريف اللاجئ الفلسطيني".

وكان "القواسمي"، يرد بذلك على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس من أنه "يقبل بكيان فلسطيني أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، وأن الضفة الغربية ستبقى تحت الأمن الإسرائيلي".

وشدد القواسمي، على استمرار الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة الشعبية في كل المجالات واستمرار الصمود السياسي الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس رغم الضغوطات التي تمارس عليه.