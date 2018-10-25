انطلاق الدورة الـ«11» لمهرجان الحرف التقليدية والتراثية 28 أكتوبر

تنطلق فعاليات الدورة الـ"11" لمهرجان الحرف التقليدية والتراثية بمركز محمود مختار الثقافي، خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وقطاع الفنون التشكيلية برئاسة دكتور خالد سرور متمثلا في الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني.

وقالت الدكتورة سلوى الشربيني، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني المشرف العام على المهرجان، إن دورة المهرجان هذا العام ستحمل شعار"الحرف التقليدية.. تراث الإنسانية والهوية المصرية"، موضحة أن التراث هو مصدر الهوية ويساهم في تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل بما يساعد على استمرارية المجتمعات، وهو منتج إنساني لابد من حمايته والحفاظ عليه وفقا لمقولة السيدة وزيرة الثقافة "تراثنا هويتنا فلنحميه معا".

وأكدت "الشربيني" أن مهرجان الحرف التقليدية كان ومازال مظهر من مظاهر الحفاظ على الموروث الشعبي التقليدي بكل أبعاده في ظل سيطرة المنتج الآلي، من خلال ما تنتجه مراكز الإنتاج الفني التابعة للإدارة المركزية وهى مركز الفن والحياة، دار النسجيات المرسمة، مركز البحوث التراثية.

وأوضحت أن المهرجان سيتم افتتاحه مساء يوم الأحد المقبل، ويتضمن حفل الافتتاح عرض أزياء تراثية من إخراج المصممة ريم شاهين، ويعرض فيه حوالي 20 قطعة من الجلباب والشيلان من إنتاج مركز الفن والحياة المستوحاة من التراث السيناوي والواحاتي والصعيدي.

وكشفت أن الفنان والناقد عز الدين نجيب سيحل ضيف شرف المهرجان هذا العام، من خلال عرض عدد من مؤلفاته واستعراض تاريخه وحياته كمناضل في مجال الحرف التقليدية والتراثية والناحية الثقافية بشكل عام.